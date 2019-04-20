دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكا نائب الرئيس المصري السابق، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، من تأخر الرد على طلب تجديد جواز سفره رغم اتباعه تعليمات وزارة الخارجية.

وقال البرادعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "طبقاً لما أبلغتني به وزارة الخارجية، تقدمت منذ أربعة أسابيع بطلب تجديد جواز سفري إلى رئاسة الجمهورية. حتى الآن لم أتلق ردا. جواز سفري الحالي ينتهي هذا الشهر. رجاء مراعاة عامل الوقت".

وعلق الممثل المصري، خالد أبو النجا على تغريدة البرادعي قائلا: "نظام السيسي المخابراتي يحارب معارضيه بتأخير وعدم إصدار جوازات السفر للمصريين! أسمع يوميا قصص مأساوية من مصريين تعطلت حياتهم الطلابية او المهنية بسبب كل هذا العك ونجمع القصص في وثائقي ليكون شاهدا على عصر الإرهاب لروبسبيير مصر".

وقد تم شطب اسم أبو النجا وزميله عمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية المصرية، على خلفية اعتراضهما أمام الكونغرس على التعديلات الدستورية في مصر.

وأعلنت النقابة شطب اسم الممثلين قبل أسابيع قليلة ووجهت لهما تهمتي "الخيانة العظمى" واللجوء إلى أطراف خارجية لإلحاق الضرر ببلدهما.