رسالة من المبعوث الأممي إلى ليبيا بعد أنباء عن محاولة اغتياله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد ممثل الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، على أنباء تحدثت عن محاولة اغتياله، نافيا إياها ومهاجما من وصفهم بـ"الدجالين القابعين في جحورهم".

وقال سلامة في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، إنه لم يتعرض لمحاولة اغتيال وأشار إلى أن الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة.

وتابع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا تغريدته قائلا: "متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم ان الحقيقة التي يغتالون كل يوم هي وحدها التي تحررهم؟".

وكان قد تداول عدد من المغردين على موقع تويتر أخبارا عن نجاة سلامة من محاولة اغتيال، ونشروا صورا قالوا إنها لسيارته وقد تعرضت لهجوم مسلح.

ويحاول المبعوث الأممي تقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة في ليبيا والإسهام في حل الصراع المسلح المندلع غربي البلاد، منذ بدء قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، هجومها على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مطلع إبريل/نيسان الجاري.