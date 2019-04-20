مرتفعات الجولان.. ما أهميتها وما تاريخ النزاع عليها بين سوريا وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق جيسون غرينبالت، مساعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والممثل الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات الدولية، على تقارير تقديم جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال غرينبالت في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "سماع تقارير أن خطتنا تتضمن مبدأ أننا سنعطي جزءا من سيناء (مصر) إلى غزة، خاطئ، أرجو عدم تصديق كل ما تقرأوه.."

وتابع قائلا في التغريدة ذاتها: "مفاجئ ومحزن رؤية أشخاص لا يعلمون ما هي الخطة يختلقون وينشرون قصصا كاذبة".

ويشار على أن غرينبالت أثار ضجة بعد نشره خارطة جديدة لإسرائيل تتضمن مرتفعات الجولان، قائلا حينها في تغريدة بتاريخ الـ16 من الشهر الجاري: "أهلا بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية بعد إصدار الرئيس الأمريكي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

ويذكر أن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يعتبر تخليا عن السياسة الأمريكية المتبعة والتي دامت أكثر من 5 عقود والتي كانت نصت على أن تلك الأراضي محتلة. وكان ذلك أيضاً الإجماع الدولي.