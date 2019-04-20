موت جندي أمريكي في حادثة "غير قتالية" في العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لقي جندي أمريكي حتفه في محافظة نينوى بالعراق، في حادثة ليست عسكرية، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، السبت.

وقالت القيادة إنها ستنشر معلومات إضافية في الوقت المناسب، وأشارت إلى أنها لن تعلن عن هوية العنصر حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالحادثة.

وتتواجد القوات الأمريكية في العراق منذ عام 2003، حين بدأ الهجوم الأمريكي على نظام صدام حسين، والذي انتهى بإسقاط النظام وإعدام الرئيس السابق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن بدء سحب بعض القوات الأمريكية من العراق عام 2011، لكن الوجود العسكري الأمريكي لم ينته بعد في الدولة الشرق أوسطية.