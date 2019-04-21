العاهل البحريني يأمر بتثبيت جنسية 551 محكوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ثبت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة البحرينية تلقت CNN نسخة منه الأحد.

وجاء في البيان: "أصدر صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بتثبيت جنسية ٥٥١ محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة ٢٤ مكرر من القانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وتابع البيان: "ويأتي ذلك الامر السامي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم الا بموافقة ملك البلاد".

وجاء في ختام البيان: "هذا وكان قد أصدر جلالة ملك البلاد المفدى توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الاحكام الجنائية بأنه وفِي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة اسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وان تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها. وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني، وكلف جلالة الملك حفظه الله ورعاه وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبأعداد ونشر قوائم المستفيدين".