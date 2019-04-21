دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه وبسبب السياسة "الانتهازية" التي تنتهجها الدوحة، غدت قطر تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها، حتى غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية، النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق".

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على تغريدة قرقاش، قائلا: "كيف حكمت بخروجها من المنظومة العربية، واخر محفل لدينا كان اجتماع البرلمانيين والذي شهد حضورا ملفت من كل دول العالم بما فيها الدول العربية ،ماعدا دولتك ودول الحصار !!؟"