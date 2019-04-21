العاهل الأردني ينعي "عامل وطن": حماية أبنائنا واجب مقدس

عمان، الأردن (CNN) -- نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عامل وطن (عامل نظافة) توفي بحادث سير، في لفتة إنسانية ليست المرة الأولى فيما يخص هذه الفئة، الأحد.

ونشر العاهل الأردني في تغريدته قائلا: "رحم الله عامل الوطن عماد سلامة الذي توفي نتيجة حادث سير غير مسؤول.. حماية أبنائنا وبناتنا الذين يصلون الليل بالنهار خدمة للوطن واجب مقدس، ولا يجوز التهاون في احترام وتطبيق القوانين فأرواح ودماء الأردنيين عزيزة غالية".

وسبق للعاهل الأردني أن أولى اهتمامه بعمال الوطن الذين اعتمدت التسمية الرسمية لهم منذ سنوات بدلا من عمال النظافة، باستضافة عامل وطن آخر يدعى خالد الشوملي، في مقر إقامته في الديوان الملكي لحضور مباراة لكرة القدم بحضور ولي العهد الأمير الحسين، في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وتوفي عامل الوطن الخمسيني سلامة أثناء تأدية عمله السبت في بلدية عين الباشا (نحو 12 كم عن العاصمة عمان) وتتبع محافظة البلقاء الأردنية، في حادث دهس بحسب ما صرح به رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري ليومية الرأي، قائلا للموقع إن حادث الدهس وقع أثناء عمله،

ويلفت العاهل الأردني في تغريدته أيضا إلى حوادث السير التي تسجل يوميا في البلاد ويذهب ضحيتها مئات الوفيات سنويا، حيث أظهرت دراسة تحليلية لوزارة الصحة الأردنية العام 2018 أن حوادث السير تعتبر رابع أعلى مسبب للوفاة في الأردن للفئة العمرية من 5-44 سنة، ويحتل الأردن المرتبة 36 عالميا في وفيات حوادث السير.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة العاهل الأردني بتسارع، في الوقت الذي لم تحظ فيه حادثة الدهس باهتمام كبير إعلاميا يوم وقوعها السبت.