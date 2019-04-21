طائرة كويتية ترتطم بـ"كتلة ثلجية" خلال رحلتها إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية الكويتية/ الأحد، أن الطائرة المنفذة لإحدى رحلاتها والتي كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ارتطمت بكتلة ثلجية، قبل أن تهبط بسلام في مطار رفيق الحريري.

وقالت الخطوط الكويتية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تود الخطوط الجوية الكويتيه التوضيح، بأن طائرتها الأيرباص ( A320 ) المنفذة لرحلتها رقم( KU501 ) المتجهة الى بيروت صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2019 ، تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وبحمد الله تعالى هبطت الطائرة بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطا طبيعيا".

وتابعت الشركة الكويتية قائلة: "وجاري إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء، وتم نقل جميع الركاب الكرام إلى الفندق للاستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها".

وتشهد الأجواء اللبنانية أجواء مناخية صعبة مؤخرا، بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.