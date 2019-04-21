الخرطوم، السودان (CNN) – عُثر على مبالغ تصل قيمتها إلى ملايين بعملات أجنبية مختلفة، في منزل للرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وفقا لما أعلنه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أول مقابلة تلفزيونية له الأحد.

وقال البرهان إنه تم العثور على 7 مليون يورو و350 ألف دولار في منزل البشير، وذلك في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي السوداني.

وكشف مصدر قضائي سوداني، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لـCNN مصير المبالغ التي عثر عليها قائلا: "لقد تم تحويلها إلى البنك المركزي وإصدار مذكرة توقيف رسمية بحق البشير بتهم فساد".

وأكد المصدر أن المذكرة ستمكن السلطات من استجواب البشير في مكان احتجازه بسجن كوبر وتقديمه رسميا للادعاء العام، ولفت إلى أن التهم الموجهة للبشير تتضمن غسيل أموال وفساد مالي.

يذكر أنه تم تجميد حسابات رموز النظام السابق وتم تقديم طلبات لدول أخرى من أجل اتخاذ نفس الخطوة بحق هذه الشخصيات، وفقا للبرهان الذي أكد ما نشرته CNN حول احتجاز البشير ورموز النظام السابق في سجن كوبر وفرض إجراءات أمنية مشددة عليهم.