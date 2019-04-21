السعودية: أمن الدولة يكشف تفاصيل الهجوم على مركز مباحث شمال الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدت قوات الأمن السعودية لهجوم مسلح على مركز للمباحث في محافظة الزلفي، شمال غرب العاصمة الرياض، وقتلت المهاجمين، وفقا لتصريحات صدرت عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، الأحد.

وقال المتحدث إن قوات الأمن تمكنت من التصدي لهجوم "إرهابي" استهدف مركز المباحث، وقتلت المهاجمين الأربعة، وأشار إلى أن الجهات المختصة في طور التثبت من هوياتهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المتحدث باسم أمن الدولة أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع ما كان بحوزة المهاجمين من مواد متفجرة وإزالة آثار العملية، وأشار إلى أنه الرئاسة ستوافي المواطنين بالمستجدات.

وكانت قد تناقلت وسائل إعلام سعودية، أنباء عن هجوم استهدف مركز المباحث، في وقت سابق الأحد.