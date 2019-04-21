تقارير: إحباط هجوم مسلح على مركز أمني شمال العاصمة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعرض مركز أمني شمال العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، لمحاولة هجوم مسلح نفذه عدد من المهاجمين، وأحبطته القوات الأمنية، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية في المملكة.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تفاصيل الهجوم بشكل مستقل، نشرت صحيفة سبق أن الهجوم استهدف مركز الزلفي شمال العاصمة الرياض، وأن المهاجمين عددهم 4 قتلوا في الموقع.

وأكدت قناة العربية السعودية مقتل المهاجيمن الاربعة وفق الأنباء الأولية.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من موقع الهجوم المُحبط، في تسجيلات لا يمكن لشبكتنا التأكد من صحتها أو تاريخ التقاطها، في الوقت الذي لم تؤكد السلطات السعودية وقوع هذا الهجوم بصورة رسمية.

ويذكر أن مركز الزلفى يقع على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة السعودية، الرياض.

وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها.