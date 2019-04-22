أمن الدولة تكشف الرابط بين منفذي هجوم الرياض وتنظيم داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الإثنين، أن منفذي الهجوم على مركز مباحث الزلفي شمالي الرياض، ينتمون إلى تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم أمن الدولة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن منقذي الهجوم "الإرهابي" سعوديو الجنسية وينتمون لتنظيم داعش.

وأكد المتحدث ما جاء في البيان الأول لرئاسة أمن الدولة، أن المهاجمين الأربعة قتلوا خلال اشتباك مع الجهات الأمنية التي كانت في المركز.

وكشفت أمن الدولة هويات المنفذين، وأشارت إلى أنها عثرت على أسلحة مختلفة في المكان الذي خططوا فيه للهجوم على المركز، وهو استراحة في منطقة قريبة.