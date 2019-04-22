أول تعليق من السعودية بعد البيان الأمريكي حول نفط إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي والحفاظ على توازنه، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح.

وقال الفالح بعد بيان البيت الأبيض، الذي كشف عن دور السعودية والإمارات في سد الفراغ الذي سيخلفه حرمان إيران من تصدير النفط، إن المملكة تتابع التطورات الطارئة على السوق النفط بعد البيان الأمريكي عن كثب.

وأكد الوزير السعودي أن بلاده ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق، والحفاظ على توازنه.

وقال الفالح إن السعودية ستنسق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط ونظيرتها المستهلكة من أجل ضمان الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

وكانت قد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تعتمد على النفط الإيراني، وذلك عند نهايتها في أيار/مايو المقبل، لتصل صدارة إيران من النفط إلى "الصفر".