السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات السودانية.. فماذا دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات السوداني، أبو بكر دمبلاب، الإثنين، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري، عباس كامل.

وأطلع دمبلاب السيسي على رسالة من رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أطلعه فيها على آخر تطورات الوضع في السودان، وأعرب عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري لأمن واستقرار السودان، وفقا لما ذكره باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

من جانبه، نقل الرئيس المصري تحياته للبرهان وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع في السودان.

وأكد السيسي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم في سبيل تحقيق جميع ما يصبو إليه السودانيون.