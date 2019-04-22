مسؤول عراقي لـCNN: القرار الأمريكي بشان نفط إيران سيشكل "مشكلة جدية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف مسؤول عراقي خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم تجديد الإعفاءات الخاصة بالدول التي تعتمد على النفط الإيراني والضغط على العراق من أجل إنهاء التعامل النفطي مع طهران، بـ"المشكلة الجدية".

وقال المسؤول العراقي لـCNN، الإثنين: "يريد العراق علاقات جيدة مع إيران، لدى أمريكا سياسة وحيدة وهي تدمير إيران وهي ترى الوضع من هذا المنظور".

وتابع المسؤول حديثه قائلا: "الوضع غير مستقر، يحتاج الأمريكيون لسياسة أكثر مرونة، فهذه الخطوات من البيت الأبيض تعرض استقرار العراق للخطر، إذا ما أرادوا سياسة موجهة ضد إيران، عليهم تقوية العراق، ولكن طالما أن أصولنا في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإن حياتنا ستكون صعبة للغاية".

ولا تمر العلاقات العراقية-الأمريكية بأفضل فتراتها، فقد أغضب ترامب المسؤولين العراقيين بزيارة غير معلنة للقوات الأمريكية دون أن يمر ببغداد في ديسمبر/كانون أول الماضي، وهي الخطوة التي اعتبرت أنها تقلل من احترام السيادة العراقية وتهينها.

ويعتمد العراق بشكل كبير على إيران بالحصول على الكهرباء والغاز الطبيعي، وقد تمسك دائما بضرورة بناء علاقات جيدة مع طهران، وقال مسؤولون عراقيون إن مشاكل أمريكا مع إيران لا يعني أن تنطبق بالضرورة على العراق.