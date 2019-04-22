دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ترفض الإملاءات والعقوبات أحادية الجانب، وذلك في إطار تعليقه على قرار إدارة ترامب عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة بالدول الـ8 التي تعتمد على النفط الإيراني.

وقال أوغلو: " لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بكيفية العلاقات التي نقيمها مع جيراننا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "وقف الولايات المتحدة الإعفاءات من حظر استيراد النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليمي"، على حد تعبيره.

وكانت فد أعلنت الإدارة الأمريكية عن عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها لـ8 دول، منها تركيا، تعتمد على النفط الإيراني من الالتزام بتطبيق حزمة العقوبات الصارمة التي فرضتها على طهران.