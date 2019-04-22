دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني عند نهاية مدتها في مايو/أيار المقبل، وأكد أن أمريكا والسعودية والإمارات ستغطي النقص الذي سيخلفه غياب النفط الإيراني عن السوق، وذلك في بيان نشره البيت الأبيض، الإثنين.

وأكد ترامب أنه لن يجدد الإعفاءات التي منحها لبعض الدول، بعد تطبيق عقوبات صارمة على النفط الإيراني، للوصول إلى مرحلة حرمان طهران من تصدير النفط تماما.

وأشار ترامب إلى أن الإعفاءات لن تجدد بعد انتهاء المدة المحددة سابقا لها، في مايو/أيار المقبل لافتا إلى أن أمريكا وحلفاءها سيمارسون أكبر ضغط اقتصادي ممكن على إيران.

وعن الفراغ الذي سيتركه غياب النفط الإيراني عن السوق العالمي، أكد البيت الأبيض في بيانه أن السعودية والإمارات وحلفاء آخرين لواشنطن سيتكفلون بسد هذا الفراغ.

وخرج وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد فرتة قصيرة من البيان ليؤكد ما جاء في بيان البيت الأبيض، ويؤكد أن أمريكا ستواصل فرض ضغوطات على إيران عن تكف عن سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ودعمها للإرهاب.