نتائج الاستفتاء.. الموافقة على التعديلات الدستورية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، وأشارت نتيجة الاستفتاء إلى الموافقة على للتعديلات الدستورية بنسبة 88.83%.

وشارك أكثر من 27 مليون شخصا، بنسبة مشاركة بلغت 44.33%، وبلغ عدد الموافقين 23 مليون 416 ألف 741 صوت بنسبة 88.83% وعدد غير الموافقين 2 مليون 945 ألف 680 صوتا بنسبة 11.17%.

وكان قد أجري الاستفتاء على مدى 3 أيام للمصريين في الخارج ومثلهم لمواطني الداخل، وأشارت الهيئة إلى أن إقامة الاستفتاء كان تحديا واجهته ونجحت به.

وتشمل التعديلات المقرر إجراءها على الدستور زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وتحديد مهام الجيش، وإنشاء مجلس الشيوخ وفصله عن مجلس النواب، وإعطاء الرئيس حق تعيين رئاس الهيئات القضائية.

وكانت قد تعرضت هذه الخطوة للعديد من الانتقادات من قبل معارضي الحكومة المصرية، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة خرق للدستور من أجل بقاء السيسي في الحكم لفترة أطول.