نتنياهو يعتزم إطلاق اسم ترامب على إحدى مستوطنات الجولان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزامه تقديم اقتراح لإطلاق اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إحدى المستوطنات الواقعة في مرتفعات الجولان، تقديرا لاعتراف الأخير بسيادة إسرائيل على المنطقة.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها الثلاثاء من الجولان إن الإسرائيليين شعروا بسعادة غامرة بعد إعلان ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وبناء عليه، فإنه سيقدم اقتراحا للحكومة لإطلاق اسم الرئيس الأمريكي على إحدى المستوطنات هناك.

وكان قد اعترف الرئيس الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في مارس/أذار الماضي، خلال زيارة أجراها نتنياهو إلى البيت الأبيض وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الإسرائيلية العامة، في خطوة هدفت لإعطاء دفعة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الانتخابات التي فاز بها لاحقا.

وكانت قد احتلت إسرائيل الجولان خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وأعلنت سيادتها على المنطقة عام 1981، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك، ولا يزال يعتبر المرتفعات أراض محتلة والمستوطنات التي بنيت على أراضيها غير شرعية، وقد كانت أمريكا الدولة الوحيدة التي اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان.