كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الثلاثاء، هجوما على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرا أن ما وصفها بـ"الترامبية" تشبه "النازية"، وذلك بعد قرار إدارة ترامب بإنهاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وقال حاتمي، لدى وصوله إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن، إن "العالم يواجه اليوم العديد من القضايا الأمنية، وربما الأهم منها قضية الترامبية"، مضيفا أن الترامبية لها أوجه مشتركة مع النازية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع وزير الدفاع الإيراني بالقول: "في الترامبية هناك أيضا ميزات مثل الأنانية والقمع وتقويض المبادئ الإنسانية والقواعد الدولية والتي عرضت العالم لأخطار جسيمة"، معربا عن أمله في أن "يعالج المؤتمر الأمني ​​في موسكو مخاطر هذه القضية".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن "الإرهاب الاقتصادي المتصاعد ضد الإيرانيين يكشف ذعر ويأس النظام الأمريكي وإخفاقات المتآمرين المشتركين معه".

وبعكس العبارة التي عادة ما يستخدمها ترامب لمهاجمة الإعلام وهي "أخبار كاذبة"، قال ظريف: "أخبار حقيقية لدونالد ترامب: ورثة الحضارة الفارسية القديمة لا يضعون استراتيجيتهم بناء على نصيحة من أجانب ناهيك عن الأمريكيين".