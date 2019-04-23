دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إنه نصح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتزام الشفافية فيما يخص قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال كوشنر في مقابلة على هامش قمة "Time 100"، الثلاثاء، إنه نصح ولي العهد السعودي بأن يكون شفافا قدر المستطاع وأن يحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وعند سؤاله عما إذا التزم الأمير محمد بن سلمان بالنصيحة أجاب كبير مستشاري ترامب قائلا: "سنرى، ولكن كما قلت سابقا فإن وزارة الخارجية تتولى القضية وتعمل مع الأتراك والسعوديين".

ورفض كوشنر التعليق على تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية حول اتهام ولي العهد السعودي بإعطاء أمر قتل خاشقجي، قائلا: "لن أتحدى قرار الاستخبارات الأمريكية، ولن أتحدث عن أي شأن استخباراتي".

وتطرق مستشار ترامب إلى الرحلة الأولى التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى السعودية، واستعرض النجاحات التي تحققت فيها، وعلى رأسها كيفية التصدي لإيران وحرب داعش والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

في سياق متصل، رأى كوشنر أن العلاقات السعودية-الأمريكية تأثرت بسبب الحرب في اليمن وسجل المملكة فيما يخص حقوق الإنسان، لكنه أيد قرار ترامب باستخدام الفيتو لتعطيل قرار بوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب ما يحدث في اليمن.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي عن ذلك: "هم يقولون إننا نساعد روسيا، ولكن في حال عدم بيع الأسلحة للسعودية، فهم سيقومون بشرائها من الصين وروسيا، لأنهم بحاجة للدفاع عن أنفسهم كباقي الدول، ونحن نود أن نكون شركاء معتمدين لمن يلتزم معنا عسكريا".

ورأى كوشنر أن ما يحدث في اليمن يشبه الوضع بين إسرائيل وحماس، قائلا إن الحوثيين يتمنون الموت لأمريكا وإسرائيل ويطلقون الصواريخ نحو السعودية والإمارات، وأضاف قائلا إن غاية السعوديين من حرب اليمن نبيلة لكن الطريقة التي نفذوا بها الأمر ليست كذلك.

وعن خطة السلام، قال مستشار ترامب إن الإعلان عن الخطة سيكون بعد شهر رمضان وبعد تشكيل حكومة إسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ورفض الإجابة عما إذا كانت الخطة ستتضمن حل الدولتين.