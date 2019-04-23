دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كذبت إمارة منطقة مكة في السعودية، قصة رواها شيخ سعودي، حول مساعدة أمير مكة الأمير خالد الفيصل لفتاة كانت تنتظر أن يقام عليها الحد.

وقالت الإمارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أرفقته بالفيديو الذي يتضمن قصة الشيخ: "ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة خالد الفيصل مختلق ولا أساس له من الصحة".

ويروي الشيخ الذي لم تذكر الإمارة اسمه أن الأمير خالد الفيصل أنقذ فتاة مصرية تورطت في مشكلة وكانت تنتظر أن يقام عليها الحد قبل أن تستغيث بأمير مكة.

وأشار الشيخ في قصته إلى أن أمير مكة أمر بإلغاء الحكم الصادر بحق الفتاة لأنه "جائر"، وهو ما نفته الإمارة جملة وتفصيلا.