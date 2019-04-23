دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 37 متهما بتبني الفكر الإرهابي وتشكيل خلايا إرهابية ونشر الفتنة الطائفية والفوضى، وفقا لبيان صادر عنها، الثلاثاء.

ونفذ حكم القتل تعزيرا على المتهمين الـ37 التي أوردت الداخلية السعودية أسماءهم، بعد إحالتهم للقضاء الشرعي الذي أصدر صكوكا شرعية بحقهم إثر ثبوت التهم عليهم.

وأنزلت السلطات السعودية ما يُعرف بـ"حد الحرابة" في الإسلام، بحق متهمين، مع صلب أحدهما، وذلك بعد أن صدقت محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة العليا على الأحكام وصدر أمر ملكي بتنفيذها.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ الحكام المذكورة تم الثلاثاء، في مدن الرياض ومكة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير.

وشددت الداخلية السعودية على أنها لن تتسامح مع من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت قد شهدت السعودية هجوما "إرهابيا" على مركز كباحث الزلفي شمال الرياض، تصدت له الأجهزة الأمنية وقتلت المنفذين الـ4، وفقا لتصريحات صدرت عن رئاسة أمن الدولة، الأحد.