دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الثلاثاء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأكد العساف على "دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".

وقال العساف إن "النظام الإيراني دأب على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ودعا العساف إلى "ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول".

وأكد العساف على ما ورد في تصريح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن أن السعودية "ستواصل سعيها لتحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين، من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي".