الخرطوم، السودان (CNN) – التقى وفد أمريكي برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، وطالبه بالتوصل إلى انتقال سريع للسلطة إلى المدنية، وأكد أن الحوار متواصل.

وقالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ماكيلا جيمس، لـCNN: "أجريت اجتماعا بناء مع الجنرال البرهان وتحدثنا عن الحاجة لتكوين حكومة مدنية، والتأكد من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، لأن ذلك ما يطالب به الشعب السوداني".

وأضافت ماكيلا قائلا: "كان الحوار بناء جدا، ونعتقد أن هناك مزيدا من الحوار لنجريه، يجب أن نستمر بالتفاعل"، على حد تعبيرها.

وتابعت المسؤولة الأمريكية قائلة: "نود أن نرى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن، لأن الشارع يطالب بذلك، ونحن ندعم الشعب لتحقيق انتقال سريع للسلطة"، حسب تعبيرها.

ويعيش السودان فترة انتقالية يقودها المجلس العسكري، بعد تنحية الرئيس السابق عمر البشير واعتقاله في أحد السجون، وذلك إثر احتجاجات متواصلة منذ عدة أشهر.

ويطالب المحتجون السودانيون حاليا بالخروج من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة.