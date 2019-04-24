سعوديان قتلا في تفجيرات عيد الفصح بسريلانكا.. من هما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مقتل كل من أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان، في التفجيرات التي استهدفت فنادق كنائس بالتزامن مع عيد الفصح في سريلانكا، الأحد.

أحمد الجعفري وهاني عثمان هما ملاحان يعملان على متن الخطوط الجوية السعودية، وفقا لبيان أصدرته الشركة، الثلاثاء، وذلك بعد إعلانها تعذر التواصل معهما، الأحد.

وعرّف، صالح الجاسر، المدير العام للخطوط الجوية السعودية في رسالة لموظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها: "لقد أمضى الزميل أحمد جعفري خمسة وعشرين عاما في خدمة ’السعودية‘ وضيوفها كان خلالها مثالا للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، والتحق الزميل هاني عثمان بـ’السعودية‘ منذ عامين وكان مثالا للشاب المؤهل المتقد حماسا لأداء مهام وظيفته بتفان وإخلاص على الوجه الأمثل".

ويذكر أن آخر حصيلة للقتلى أعلنت عنها السلطات السريلانكية، صباح الأربعاء، بلغ 359 قتيلا، في الوقت الذي نشر فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، فيديو عبر وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم، تبنى فيه التفجيرات واصفا من نفذوها بـ"جنود دولة الخلافة".