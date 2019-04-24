السديس يشيد بقتل 37 مرتبطا بـ"الإرهاب" تعزيرا.. ويبرز أهمية إقامة الحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، الأربعاء، أن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 37 متهما بقضايا مرتبطة بالإرهاب الثلاثاء، يعبر عن "رؤية حكيمة" للقيادة السعودية.

وقال السديس في تصريحات نقلته وكالة الأنباء السعودية إن قتل المتهمين الـ37 تعزيرا ينم عن "رؤية حكيمة لقيادة رشيدة"، مشيدا بطريقة تعامل الحكومة السعودية مع ما وصفها بـ"الفئة الضالة".

وأبرز رجل الدين السعودي أهمية إقامة الحدود التي نص عليها الإسلام واصفا إياها بـ"رحمة الشارع بالأمة"، ومشيدا بدورها في ردع وزجر المجرمين.

وأضاف السديس قائلا: "لقد قام ولي الأمر بواجب حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن والعدوان، وتنفيذ شريعة الرحمن، وإن ما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار بفضل الله تعالى ثم بفضل إنفاذ ما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت الثلاثاء، عن إعدام 37 شخصا تعزيرا لتبين الفكر الإرهابي ونشر الفتنة والطائفية بالإضافة إلى تهم أخرى.