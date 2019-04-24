أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده ستواصل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وهدد أمريكا بتحمل عواقب محاولة منع إيران من ذلك، مشيرا إلى أن الأمريكيين سيضطرون للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني في حال أرادوا دخول المضيق.

وقال ظريف من نيويورك، الأربعاء، في أول تصريحات له منذ "قرار الإعفاءات" الذي اتخذته واشنطن مؤخرا: "نثق بأن إيران ستواصل بيع النفط، وسنجد من يشتري نفطنا، وسنواصل استخدام مضيق هرمز كمعبر آمن لعملية بيع نفطنا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "ولكن إذا ما اتخذت أمريكا إجراء جنونيا وحاولت منعنا من ذلك (التصدير عبر المضيق)، يجب أن تكون جاهزة لتحمل العواقب".

وتابع ظريف: "بقاء الخليج الفارسي ومضيق هرمز مفتوحين، يصب في مصلحتنا ويخدم أمننا القومي، وقد فعلنا ذلك في الماضي، وسنقوم بالأمر ذاته مستقبلا، ولكن على أمريكا إدراك ستتعامل مع من يحمي المضيق، الحرس الثوري الإيراني، حين تدخله".

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لـCNN، الأربعاء، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأكدت أن التهديد بإغلاق المضيق سيؤثر على المجتمع الدولي وحركة التجارة العالمية، كما كان قد عبر متحدث باسم البحرية الأمريكية عن التزام بلاده بتأمين الحركة البحرية عبر المضيق وأنها جاهزة للتعامل بشكل فوري مع أي اعتداء.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلنت، الإثنين، عن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول تعتمد على النفط الإيراني من الالتزام بحزمة العقوبات الأمريكية على طهران، إذ تنتهي مدة الإعفاءات في مايو/أيار المقبل.