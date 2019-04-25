إكسبو دبي 2020: كل دول العالم مدعوة والمعارض بمنأى عن السياسة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بمشاركة إسرائيل في معارض "إكسبو 2020" التي تستضيفها دبي، بينما أوضح متحدث باسم إكسبو 2020 أن "كل دول العالم مدعوة".

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض الإكسبو الذي سيقام في دبي. هذا هو تعبير آخر عن مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم وفي المنطقة".

في الوقت نفسه، قال متحدث رسمي باسم إكسبو 2020، في بيان، إن "192 دولة أكدت مشاركتها، ما يجعله إكسبو الدولي الأكثر شمولا ومشاركة دولية حتى الآن".

وأضاف المتحدث: "لقد دعونا كل دول العالم دون استثناء، تماشيا مع التزامنا بأن يكون إكسبو 2020 حدثا عالميا بحق ومنصة لكل الإنسانية".

وتابع بالقول: "على امتداد 170 عاما ظلّت معارض إكسبو الدولية بمنأى عن السياسة كونها تتمحور حول تقدم الإنسانية بتركيزها على الابتكار، والتبادل الثقافي، والإبداع والعمل المشترك".