روحاني يكشف رسالة من صدام حسين: لولا إيران لاحتل السعودية والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن لدى بلاده حق كبير على المملكة العربية السعودية والإمارات وذلك لأن إيران منعت الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين من احتلالهما على حد تعبيره.

وأوضح روحاني وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية: "لدى إيران علاقات جيدة للغاية مع اغلب دول الجوار، باستثناء دولة او دولتين، وهاتين عليها ان ينتبها لأعمالهما وسلوكياتهما.. ولتعلم السعودية والامارات ان وجودهما وبقائهما هو ظل القرار الحكيم للجمهورية الاسلامية الايرانية. فلو لم يتخذ قادة النظام الاسلامي وكبار الساسة في بلادنا وفي مقدمتهم قائد الثورة المعظم والمرحوم آية الله هاشمي رفسنجاني قرارات دقيقة في الفترة التي قام فيها صدام بغزو الكويت، لما كان أثر اليوم لهذه الدول".

وتابع قائلا: "عندما كان صدام يريد غزو الكويت، طلب منا ان نساعده او ان نلتزم بالصمت، إذ أن قرار صدام لم يكن ينحصر باحتلال الكويت، إذ أنه كتب في رسالة الى المرحوم هاشمي رفسنجاني انه سيكون لدينا حدود مشتركة بطول 800 كيلومتر، وهذا يشير الى ان صدام وفضلا عن الكويت، كان بصدد احتلال السعودية وعمان والامارات وقطر ايضا.. لذلك لا ينبغي ان تنسوا الانجاز الكبير لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في تلك الظروف".

وأضاف: "الجمهورية الاسلامية الايرانية هي التي أنقذت السعودية، ولو اتخذت في تلك الفترة قرارا غير ذلك، لعله لم يكن هناك اليوم اثر للسعودية والامارات.. ولقد كنا اول دولة استنكرنا غزو صدام للكويت، حتى قبل السعودية والامارات ومجلس تعاون الخليج الفارسي".

واردف الرئيس الإيراني قائلا: "إن وجودكم في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية، فكيف تقولون لترامب انه اذا اوصل صادرات النفط الايرانية الى الصفر فإنكم ستعوضون النقص؟ هل انتم واعون لتبعات هذا الكلام، وهل تعلمون انه بمعنى العداء الصريح للشعب الايراني؟ الا تدركون ان مرحلة ترامب ستنتهي، ونحن سنبقى كجيران على مدى سنين مديدة؟ من الافضل ان تفكروا بالصداقة الدائمة في المنطقة".