كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، المملكة العربية السعودية مما وصفته بـ"إثارة الفتن"، مؤكدة أن إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محلها في سوق النفط العالمية، وذلك بعد الحظر الأمريكي الكامل على صادرات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر، الإثنين الماضي، عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة بصادرات النفط الإيراني، معلنا أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات سيعوضون النقص الذي سيخلفه منع النفط الإيراني من الأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن مواقف السعودية والإمارات والبحرين في دعم الحظر الأمريكي على صادرات النفط الايراني "دليل التبعية العمياء لأمريكا وجهل هؤلاء بعواقب هذه المواقف"، على حد تعبيره

وأضاف موسوي أن "إيران لن تسمح لأي بلد أن يحل محلها في سوق النفط، وأمريكا والدول الثلاث تتحمل مسؤولية العواقب المحتملة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأدان موسوي قيام السلطات السعودية بإعدام 37 شخصا، معتبرا أن الحكام ترجع إلى أسباب "طائفية". وقال إن "هذا التصرف يجسد جاهلية ما قبل الإسلام". ودعا المجتمع الدولي إلى ردع ما وصفها بـ"التصرفات الجنونية". وحذر موسوي السعودية من "العواقب الخطيرة لإثارة الفتن".

جدير بالذكر أن إيران احتلت المرتبة الثانية بعد الصين في عام 2018 من حيث عدد الإعدامات إذ أعدمت أكثر من 253 شخصا، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بإعدام نحو 149 شخصا، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.