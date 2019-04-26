ماذا قال وزير خارجية البحرين عمن "يسب الشيعة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، إن من يسب الشيعة في البحرين فإن يسب السنة في البلاد مؤكدا على أنه "دخيل" وليس من أبناء البحرين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، و هو دخيل ليس منا .. اللهم احفظ البحرين و أهل البحرين".

من جهتها قالت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، في تغريدة على صفحتها بتويتر: "بلسان واضح بلا لكننه نرفض و بشده سب الناس و شتمهم و اقحام الدين و المذهب في خلافاتنا ايا كانت طبيعتها و من عير شيعي بشيعته كمن عير سني بسنيته و ان كان من حسنه في ما حدث في الغرفة فهي وقوف الشعب البحريني بكل فئاته صفا واحدا ضد ما حدث و تبرأ الغرفة من تصرف هذا الشخص هو المطلوب".

ويذكر أن تصريحات الوزير البحريني تأتي بعد محاولات لتأجيج الفرقة والانقسام في البلاد التي تأوي غالبية سكانية من أبناء الطائفة الشيعية والتي شهدت قبل سنوات مظاهرات عارمة ضد النظام الحاكم وجهت أصابع الاتهام لإيران بالوقوف خلفها.

وكان القيادي السلفي البحريني، جاسم أحمد السعيدي قد وصف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ"أمير المؤمنين" الذي يقود الدول العربية والإسلامية في الحرب على الإرهاب وفي مواجهة إيران.