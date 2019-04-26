فتاة لبنانية على الهواء: أتمنى يكون عنا محمد بن سلمان.. وتوضح السبب

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت فتاة لبنانية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداخلة لها على الهواء معبرة عن تمنيها بأن يكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في لبنان.

وأوضحت الفتاة التي كانت بين الحضور في مداخلتها على برنامج تبثه قناة MTV اللبنانية: "أنا اليوم بدي أقول باسم الشعب اللبناني، الأكثرية حتى ما أقول الكل، أنتم عم بتشربونا كاس السم البطيء، إحنا بأخطر مرحلة عم بتمر على لبنان عم يعملو الطبقة السياسية بأفضل حل للدفاع هو الهجوم يعني حتى للصحفيين بطل عندهم مجال يعملو سكوب صحفي لأنه ما شاء الله صاروا بيتسابقوا مين بده يفتح ملفات.."

وتابعت قائلة: "يا عمي عندنا اينشتاينات في لبنان بيركب دفاع وداخلية وخارجية وكهرباء وبيفهم بكل شيء وبيروحوا من برا بيجيبو هالمصاري، مؤتمر يا اخي خدوكم عندكم عباقرة.. مع احتراماتنا إلكم احنا شو بدنا نعمل اذا انتم عم تشكوا إحنا شو بنعمل إحنا بدنا نقلكم شو الحل يعني الشعب اللبناني اكتفى يسمع انه في فساد في فساد.."

وأضافت: "نحن كشعب بطل عنا شيء نقوله أنا بتمنى بس يكون عندنا زعيم بلبنان وما حد ياخذها بطريقة هيك بتمنى يكون عندنا محمد بن سلمان يحطهم بمطرح: حطوا المصاري الي جبتوهم وخلصونا والله معكم، طالما انتوا كلكم ذد الفساد أي خلص جيبو.."