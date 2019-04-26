دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل صادق الغرياني، مفتي ليبيا، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته الحجاج والمعتمرين لزيارة السعودية وتأدية مناسكهم مرة واحدة، عازيا أن الأموال التي تدفع للسعودية "تستخدمه في قتل المسلمين" على حد تعبيره.

أهم ما ورد في حلقة الإسلام والحياة يوم الأربعاء 24/4/2019 🔘 الشيخ د. الصادق الغرياني: أحَيي الأبطال الذين في الجبهات،... Posted by ‎دار الإفتاء الليبية‎ on Wednesday, April 24, 2019

جاء ذلك في برنامج الإسلام والحياة، ونقلت دار الإفتاء الليبية على لسان الغرياني قوله: "من احتج واعتمر مرة، فحجُّه وعُمرتُه للمرة الثانية بدفع المال لحكام السعودية الذي يقتلون به المسلمين إثمهما أكبر من نفعهما، وعليه بدَل ذلك أن يَدفع المال إلى فصائل المقاومة التي تقاتل المحتل في فلسطين".

وتابع المفتي الليبي قائلا: "الغرب يقول لحكام السعودية أنتم لستم أهلا للتصرف في المال، أعطوه لنا نحن نعرف كيف نستفيد منه؛ أما أنتم فلا تستحقونه.. ما نراه الآن من حكام السعودية والإمارات هو أنه ما وجدنا بقعة من الأرض فيها أناس يتوقون للحرية إلا وجدنا تآمرا عليهم تدفع فيه أموال السعودية والإمارات".

وتطرق الغرياني للعمليات التي يقوم بها المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" حيث قال: "أقول لأئمة المساجد الذين ينحازون إلى حفتر أو يهادنونه: أنتم في اختبار كبير وبلاء شديد، فراجعوا أنفسكم لآخرتكم قبل دنياكم، وإياكم وفتاوى بعض شيوخ السعودية المضلِّلة.. لو كان في هؤلاء الشيوخ خير لأَمروا حكامَهم ونَهَوهم وهم يَرونهم يَقتلون المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، وينفقون أموالهم في غير طاعة الله".

وأردف بالقول: "يا أصحاب المنابر الذين تدعمون حفتر، لن يكون حفتر أرحمَ بكم من القذافي، وقد جربتموه وجرَّبه غيركم، فما كان شاب يتمكن من حضور صلاة الجماعة، وقد منعكم من التعليم، وفرَّقكم في بلاد الله شرقا وغربا، ومَن أعان ظالما سلطه الله عليه، والله تعالى يقول: (وكذلك نُوَلِّي بعضَ الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)."

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للغرياني، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما نشر: