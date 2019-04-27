دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الممثل المصري، عمرو واكد إن المعارضة ليست خيانة، لافتا إلى أنها خيار، مشبها ذلك بفواكة أخرى عوضا عن "أكل الموز" دوما على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لواكد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الفكر لازم يختلف بيننا زي ما الفواكه بتختلف. واللي عايز لفكره هو لوحده انه يسيطر دون مكان لفكر الآخرين بقى زيه زي اللي عايزك تقعد طول عمرك تاكل موز بس. حتى لو بتحب الموز يا أخي المانجة حلوة ومفيدة وزي الفل.. المعارضة مش خيانة. المعارضة مانجة في مواجهة الموز".

وتابع قائلا: "انتم عارفين لو حطينا قشر الموز في البنك هيجيب كام مليار بلحة في الشهر؟"

وتأتي تغريدات الواكد بعد الهجوم القوي والانتقادات التي تعرض لها على خلفية معارضته للتعديلات الدستورية والاستفتاء عليها بعد موافقة البرلمان والتي تمت الموافقة عليها بنسبة 88.8 في المائة.

وحول نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، قال الواكد حينها بتغريدة: "أنا مواطن مصري لا أعترف بنتيجة الاستفتاء وذلك لما ورد من انتهاكات سافرة لمرحلة الاقتراع ولعدم توافر أي شفافية أو مصداقية لمرحلة الفرز وإعلان النتيجة. نحن الآن أمام سلطة تسطو على أبسط حقوقي الأصيلة في المعرفة والتعبير والرأي والاختيار. وأفوض أمري إلى الله والشعب المصري ليستعيد حقي