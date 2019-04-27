دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رصد الحرس الثوري الإيراني تحركات الأسطول الخامس للجيش الأمريكي والمتمركز في البحرين، عبر طائرة مسيرة، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، السبت.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر رصد طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري لتحركات الأسطول الأمريكي الذي وصفته الوكالة بـ"الإرهابي".

وتتصاعد التوترات والتهديدات بين إيران وأمريكا حول مصير حركة التجارة العالمية في مضيق هرمز بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب.

واشتعلت حرب التصريحات بين طهران وواشنطن أكثر، إثر إعلان الأخيرة إلغاء الإعفاءات من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، في مايو/أيار المقبل، وقد استفادت منها 8 دول تعتمد على نفط طهران.

وكرد فعل على تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، صادق مجلس النواب الإيراني على إدراج الجيش الأمريكي على لوائح الإرهاب، ما شكل خطوة أخرى نحو التصعيد بين الجانبين.

وكان قد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الأنباء التي تحدثت عن عزم طهران إجراء مفاوضات مع أمريكا عبر السعودية، معتبرا ألا أساس لها من الصحة.