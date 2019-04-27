السيسي يناقش تطورات قضية ريجيني مع رئيس وزراء إيطاليا في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعمه للجهود المشتركة بين القاهرة وإيطاليا للكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة، وذلك خلال لقائه برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في العاصمة الصينية بكين.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، ما تناوله الطرفان في هذا اللقاء، إذ أكد أن السيسي عبر عن دعمه للجهود المشتركة بين البلدين لكشف ملابسات مقتل ريجيني والوصول للجناة.

وأشار راضي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا وأشاد السيسي بدور الشركات الإيطالية العاملة في مصر، ونوه بالمشروعات القومية المصرية وما توفره من فرص يمكن للمستثمرين الإيطاليين استغلالها.

وتطرق الجانبان إلى قضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وللتطورات الراهنة على الساحة الليبية، إذ قال السيسي إن مصر متمسكة بموقفها الذي يقضي بضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

يذكر أن ريجيني هو طالب إيطالي قُتل في مصر في يناير/كانون ثاني من عام 2016، بعد اختطافه، إذ عثر على جثته على مشارف القاهرة.