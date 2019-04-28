دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سلم وكيل وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج للسفير البحريني لدى بغداد، على خلفية تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، عبر موقع تويتر ردا على بيان أصدره مقتدى الصدر واقترح فيه تغيير الحكم في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية عبر موقعها الرسمي إن وكيلها سلم السفير البحريني مذكرة احتجاج، بعد استدعائه على خلفية تصريحات وزير الخارجية البحريني.

ورأت الوزارة أن وزير الخارجية البحريني "أساء للرموز الدينية والسياسية العراقية"، واحتجت على تصريحاته التي قال فيها إن العراق وقع تحت احتلال دولة أخرى، وفقا للخارجية العراقية.

وشدد العراق على ضرورة عدم المساس بسيادته، وأشار إلى أن الهدف من العلاقات الدبلوماسية هو ترسيخ العلاقات وتقويتها بين الدول لا خلق التوترات و"التأزيم العلاقات".

وطالبت الخارجية العراقية في بيانها بضرورة مراعاة اللغة الدبلوماسية التصريحات الرسمية، وأشارت إلى أن العراق يقبل الرؤى المختلفة ويكفلها بالإضافة إلى التعبير والمواقف السياسية.