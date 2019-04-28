دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الخارجية العراقية، مساء السبت، على منشور للسفارة الأمريكية في بغداد، انتقدت فيه الفساد في إيران لافتة إلى ثروة علي خامنئي التي تقدر بـ200 مليار دولار.

يستشري الفساد في جميع مفاصل #النظام_الإيراني، بدءا من القمة. فممتلكات مرشد النظام علي #خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار... Posted by U.S. Embassy Baghdad on Thursday, April 25, 2019

وقالت الخارجية العراقية في بيان: "تابعت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة المنشور الصادر عن السفارة الأمريكيَّة في بغداد، والذي مثّل تجاوزاً على الأعراف الدبلوماسيَّة، والقواعد الدوليَّة التي تحكم عمل البعثات في الدول المُضيِّفة.. إنَّ قيام بعثة دبلوماسيَّة عاملة في العراق بنشر منشورات تستهدف إحدى دول جوار العراق، ورُمُوزها الدينيَّة، أو السياسيَّة يتعارض مع مبادئ الدستور العراقيِّ، والسياسة الخارجيَّة العراقيَّة، ولاسيَّما مبادئ حُسن الجوار، وسياسة النأي عن المحاور في العلاقات الخارجيَّة، وعدم التدخُّل في الشُؤُون الداخليَّة لجميع البلدان".

وأضافت الخارجية في بيانها: "إنَّ العراق يتبنَّى سياسة قائمة على مُرتكَزات أساسيَّة تتمثّل بأن لا تكون أراضيه ممرّاً، أو مُنطلَقاً لإيذاء دول الجوار، أو الدول الصديقة، أو الإضرار بأيٍّ منها سواء بوسائل إعلاميَّة، أم اقتصاديَّة، أم تجاريَّة، أم عسكريَّة، أو أمنيَّة. وإنَّ ما قامت به السفارة الأمريكيَّة في بغداد من خلال المنشور يتعارض مع طبيعة عملها في الدولة المُضيِّفة وفق اتفاقيَّة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة، والأعراف الدوليَّة ذات الصلة. وتُؤكِّد وزارة الخارجيَّة أنَّ على البعثات العاملة في العراق احترام القواعد، والأعراف الدوليَّة في تصرُّفاتها، وأن تُراعِي عند قيامها بمهامِّها دستور العراق، وعلاقاته مع دول الجوار جميعاً، وتُطالِب السفارة الأمريكيَّة بحذف المنشور المُسِيء، والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلاً؛ بكلِّ ما يُسِيء إلى علاقات العراق بدول الجوار، والدول الصديقة".

ويذكر أن السفارة الأمريكية قالت في منشورها: "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة. فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من ابناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت اليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي.."