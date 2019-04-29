في اتصال هاتفي.. أردوغان يقدم اقتراحا لترامب بشأن صفقة "إس-400"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تشكيل مجموعة عمل بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، وذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين الإثنين، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

واقترح الرئيس التركي على ترامب تشكيل مجموعة عمل لبحث قضية شراء تركيا للمنظومة الروسية، وذلك على خلفية اعتراض أمريكا الشديد على الخطوة التركية وتلويحها بحرمان أنقرة من طائرات F-35 التي شاركت بتصنيعها.

وتناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة السورية في الآونة الأخيرة، وتطرقا للتبادل التجاري بين البلدين وأكدا على هدف وصول التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار.

وتسببت خطوة تركيا ببوادر أزمة بين أنقرة وواشنطن، وذلك بسبب اعتراض أمريكا وحلف شمال الأطلسي على إدخال المنظومة الصاروخية الروسية إلى أراضي الناتو.

ولوحت أمريكا بحرمان أنقرة من الاستفادة من طائرات F-35 كما أعلنت أنها لن تبيعها صواريخ باتريوت في حال عدم التخلي عن صفقة "إس-400".

بالمقابل، أصرت أنقرة على الصفقة وأكدت مرارا أنها تمت بالفعل ولا يمكن إلغاءها، وشدد الدبلوماسيون الأتراك على أن هذه الصفقة غير قابلة للنقاش في أكثر من مناسبة.