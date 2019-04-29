قرقاش يرد على مهاجمة وزير خارجية إيران لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف والتي هاجم فيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد ضمن ما وصفه بـ"الفريق B".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط".

تصريحات جواد ظريف أتت في مقابلات أدلى بها مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد، والتي تطرق فيها إلى أبعاد انشطة 'فريق بي' المؤلف من الرباعي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، جون بولتون بالإضافة إلى الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وما وصفه بـ"اجراءاتهم الداعية للحرب".

ونشر ظريف تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "بينما يقول بولتون وB-Team إنهم الشعب الإيراني يستحق الأفضل، يعترفون بأنهم يستهدفونهم بالإرهاب الاقتصادي وحتى الحرب في ملاحقة واهمة لتغيير النظام.."