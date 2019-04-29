للمرة الأولى منذ عام 2014.. داعش ينشر فيديو للبغدادي

شاهد.. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نشر الجناح الإعلامي لتنظيم داعش، الفرقان، الإثنين، مقطع فيديو جديد حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين" يرعم ظهور أمير التنظيم الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وهذا هو الظهور الأول للبغدادي منذ أن ظهر وهو يلقي خطبة في جامع النوري في الموصل عام 2014.

وقال زعيم داعش إن "حرب الباغوز انتهت"، وأعلن عن تنفيذ الجهاديين 92 عملية انتقامية في 8 دول نصرة لـ"إخوانهم في الشام"، على حد تعبيره.

وكانت الباغوز آخر معقل لداعش في الشرق السوري وقد تم تحريرها في مارس/أذار الماضي، ليُعلن عن نهاية ما تسمى بـ"الخلافة".

ويبدو البغدادي وهو يرتدي ملابس عربية عفوية، ويجلس على الأرض مع بندقية بجانبه، وظهر عدد من الرجال الآخرين في نفس الغرفة وتم التشويش على وجوههم.