جاسوس بريطاني سابق يبرز لـCNN ملف "تمويل" هجوم الزلفي في السعودية

فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

حصري.. هذا ما شهده طاقم CNN على بعد 200 متر من قناصة داعش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال أيمن دين، الذي انضم لتنظيم القاعدة العام 1996 قبل أن يصبح جاسوسا لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية أو ما يُعرف بـ"MI6" إن هناك عددا من الدول سيشكل فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، خطرا حقيقيا.

أيمن دين

جاء ذلك في مقابلة لدين مع CNN، حيث قال إنه ووفقا لمصادره فإن الموقع الذي داهمته قوات الأمن السعودية الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي أحبطته (هجوم مركز أمن الزلفي) يكلف نحو 200 ألف دولار حيث عُثر على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الأموال.

وتابع قائلا إن تقديراته تشير لوجود 5 آلاف فرد موال لداعش منتشرون في المنطقة، لافتا إلى أن "السعودية ومصر والأردن وماليزيا واندونيسيا أكثر الدول التي سيشكلون فيها تهديدا كبيرا".

ولفت دين إلى تمويل الهجوم الذي شهدته سريلانكا (تبناه تنظيم داعش في بيان منسوب) والذي وبتقديراته كلف ما بين 30 و40 ألف دولار، متسائلا: "من جمع هذا المبلغ من المال؟ وكيف حصلوا (جماعة التوحيد الوطنية التي نفذت الهجوم) عليه؟"

وأضاف: "الأموال تدار بصورة مركزية من قبل السلطة العليا (بداعش)" وأن التنظيم يعتبر "بنكا للإرهاب".

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق أن نتائج الفحص والتفتيش لموقع الجريمة والاستراحة من العثور على المضبوطات التالية:

1 - عدد ( 5 ) أحزمة ناسفة، منها ( 4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

2 - عدد ( 64 ) قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد ( 25 ) كوع سباكة مشركة.

3 - عدد ( 61 ) ماسورة سباكة مشركة، منها ( 9 ) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) جوالات مشركة.

4 -عدد ( 3 ) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

5 - عدد ( 2 ) سلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد ( 6 ) مسدسات، وعدد ( 11 ) سلاحا أبيضا وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية .

6 - أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها ( 74،900 ) كجم.

7 - مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعة من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

8 - جهازي اتصال لاسلكي، وجهازي كمبيوتر محمول.

9 - مجموعة من بطاقات الصراف الآلي + بطاقتين هوية وطنية + مبلغ مالي يقدر ب ( 228 ) مئتين وثمانية وعشرين ريالاً.

10ـ ورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة.

11ـ عدد من المنشورات والأقراص الضوئية ( CD ) ذات محتوى مرتبط بتنظيم ( داعش ) الإرهابي.