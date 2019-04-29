وزير خارجية قطر: دول تدعي مكافحة الإرهاب وتستخدم أدواتها ضد العرب

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن ما وصفه بـ"النفاق السياسي" قد أثقل كاهل "الوطن العربي" مشيرا إلى ادعاء دول مكافحة الإرهاب في الوقت الذي تستخدم أدواتها ضد الشعوب العربية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري، حيث قال: "ندينُ بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس، إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها وداعموهم".

وتابع قائلا: "النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب، فبينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية".

ويذكر أن وزير الخارجية القطري وصف في تعليقات سابقة، القوات التي يقودها المشير الليبي خليفة حفتر بأنها "ميليشيات، واتهمها بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي.

وكان المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المُسماة بـ"الجيش الوطني الليبي"، أعلن، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، إطلاق عملية "تحرير طرابلس"، بينما أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا "النفير العام" للتصدي لقوات حفتر.