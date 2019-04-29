دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الكاتب القطري، عبدالعزيز آل اسحق، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها خلال منتدى الدوحة، هاجم فيها المملكة العربية السعودية وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيوش العربية الدفاع عن نفسها في وجه إيران، من وجهة نظره.

وقال آل اسحق في كلمته: "أمر مهم، إيران لو قررنا الدخول في حرب معها، لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حمايتنا منها ولا كل جيوشنا قادرة على حمايتنا من إيران، إذا كان الدكتور ناصر الدويله في يوم من الأيام قال أن الجيش العراقي أحتل الكويت بالباصات أن أعتقد الحشد الشعبي وليس إيران إذا أراد احتلال السعودية اليوم سيحتلها يتطبيق أوبر، دليل على ضعف جيوشنا وقوة إيران وتغلغلها في المنطقة".

وتابع قائلا: "الكلمة تكررت كثيرا، الحرب مع إيران، لن تحدث حرب مع إيران لا الآن ولا بعد 20 ولا بعد 50 سنة لأنها يجب أن تبقى في حال عداء دائم لأن ذلك يفيد من يشعل هذه المنطقة.."

ويبرز بعد تصريحات آل اسحق وسم "انذال إيران تعوي بالدوحة"، وجه فيدا نشطاء ردودا قوية له، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: