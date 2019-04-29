دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وليد، شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول، على تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة شيك بقيمة 9 ملايين ريال مكتوب باسم اخته وصادر من بنك قطري العام 2016.

صورة "الشيك" الذي تداوله نشطاء صادر عن بنك قطر الوطني أو ما يُعرف بـ"QNB" وقيمته 9 ملايين ريال صادر بتاريخ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 برقم 36145، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل، وهي ليست المرة لاأولى التي يتم فيها تداول هذه الصور، حيث برزت سابقا ورد عليها وليد الهذلول مرارا في تغريداته.

وقال وليد سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "للتذكير.. كل ما حطو صورة الشيك المزور ان لجين استلمت ٩ مليون ريال من قطر يخليني ارغب بنشر لائحة الاتهام.. عزيزي/تي المغرد/ة نشر الإشاعات يضعك تحت المحاسبة القانونية".

وتابع في تغريدة أخرى: "نصيحة لكل من اتهم لجين بأنها استلمت ملايين من قطر وأنها جندت ووو، احذف/ي تغرديتك من الان لان أشكالكم راح تصير بايخة قدام العالم.. هذي مجرد نصيحة.."

وكانت شبكة CNN قد أطلعت على لائحة تهم مكونة من 6 صفحات، موجهة ضد الناشطة السعودية، لجين الهذلول، وذلك بعد الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة الجزائية في المملكة، ومن بين صفحات اللائحة كان هناك قسم بعنوان "الجرائم المرتكبة" تضمن نشاطات ضد قوانين ولاية الرجل في المملكة بالإضافة إلى التواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب، بتهم تستند على "اعترافات" وفقا للائحة.

وتضمنت القسم أيضا اعترافا من لجين الهذلول بأنها تقدمت بطلب وظيفة إلى الأمم المتحدة واعترافا بأنها تواصلت مع منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، في حين قال أفراد من عائلة الهذلول أنها تقدمت بطلب لبرنامج المهنيين الشباب في الأمم المتحدة العام 2017.

وحاولت CNN التواصل مع السلطات السعودية للتعليق على لائحة الاتهام ضد الهذلول، وفي الماضي لم نتمكن من الحصول على تعليقات فيما يتعلق بالتهم الموجهة للنساء بقضية "المساس بأمن الدولة".