دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – "دور الدين مهم، ولكن المؤسسات الدينية بحاجة إلى إصلاح".. و"حالة من عدم الرضا حول جودة التعليم في العالم العربي.." و"بقاء الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة البلدان العربية الأفضل للعيش بالنسبة للشباب"، كل هذه كانت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته لشركة أصداء بيرسون – مارستيلر.

الاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه الثلاثاء، شمل إجراء أكثر من 3000 مقابلة، في الفئة العمرية بين 18 و24 عاما، من 15 بلدا عربيا، ويهدف إلى تزويد الحكومات والقطاع الخاص ببيانات تتعلق بالشباب وتساعدهم على اتخاذا القرارات المناسبة.

أما بالنسبة للنتائج، فوجد الاستطلاع أن للدين دورا مهما في حياة الشباب العرب، ولكنهم يرون ضرورة قصوى لإجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الدينية، إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي لهم.

ووجد التقرير أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كانتا الاختيار الأول للشباب لكونهما الدولتين الأكثر تأثيرا في العالم العربي.

أما البلد الذي احتل المرتبة الأولى في كونه بلد الأحلام بالنسبة للشباب، فجاءت الإمارات العربية المتحدة للسنة الثامنة على التوالي، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها.

وفيما يتعلق بالصحة النفسية وتعاطي المخدرات، فوجد الاستطلاع أن غالبية الشباب يجدون أن الحصول على المخدرات سهل، وأن تعاطيها في ارتفاع.

واستنتج التقرير أن الشباب العربي يحصل على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبرها أكثر مصداقية من وسائل الإعلام التقليدية.