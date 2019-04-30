روحاني: لن نسمح بوقف صادرات النفط و"العدو سيركع أمامنا"

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن إيران تتعرض لخطر كبير وظلم لا محدود من جانب أمريكا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بوقف صادرات النفط، و"ستجعل العدو يركع أمامها".

وأكد روحاني، خلال المهرجان الوطني الثلاثين لتكريم العمال النموذجيين، أن الهدف الاول للأمريكيين من وراء الحظر هو خفض عوائد إيران من العملة الصعبة، فأحد مصادر طهران الكبيرة للعملة الصعبة هو بيع النفط والمكثفات الغازية وبعض الصناعات المتعلقة بإنتاجه.

واعتبر روحاني أن من الصحيح الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، معتبرا أن الطريق الى ذلك يتمثل في أمرين، الأول خفض الطلب على العملة الصعبة، والثاني العمل على زيادة كمية العملة الصعبة في البلاد.

وأشار روحاني الى أهمية الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، منها إنتاج القمح خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، فضلا عن الاكتفاء الذاتي بنسبة 95 في المائة في مجال الأدوية، وأكثر من 90 في المائة في مجال التسليح وأضاف إلى أن صادرات البلاد من السلع النفطية تبلغ الآن أكثر من 40 مليار دولار.

وأكد الرئيس الإيراني إلى القرار الاميركي الخاطئ الذي يرمي لتصفير صادرات النفط الايراني، مؤكدا القول إننا سوف لن نسمح بحدوث هذا الامر.