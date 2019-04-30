السيسي للمصريين عن استفتاء التعديلات الدستورية: "جبرتم خاطري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري "جبر خاطره" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واصفا العملية بـ"الملحمة الوطنية"، وذلك في كلمة له في عدي العمال من مدينة الإسكندرية، الثلاثاء.

وقال السيسي: "سطرتم منذ أيام ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، ولقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين من كل الفئات لممارسة حقكم الدستوري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".

وتابع الرئيس المصري موجها حديثه للمصريين باللهجة الدارجة: "أقلكو كلمة حتكون معبرة، إنتم جبرتم خاطري"، وبعد موجة من التصفيق من الحضور تابع: "جبرتم خاطري وخاطر مصر"، على حد تعبيره.

وأوضح السيسي أن المشاركة في الاستفتاء كانت "ردا باهرا"، مشيرا إلى أنه يحترم من صوت بالموافقة أو بالرفض، ومؤكدا أن لكل فرد وجهة نظره في القضية.

وأبزر الرئيس المصري خلال كلمته أهمية العمل ومازح الحضور قائلا إنه حين يرى موظفا بوزن زائد يدرك أنه لا يعمل مضيفا: "إحنا لازم نخلي بالنا من نفسنا"، على حد تعبيره.

ووصلت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وغيرها من التعديلات التي تعنى بسلطة الرئيس على القضاء وتحديد مهام الجيش وتشكيل مجلس الشيوخ، إلى أكثر من 88% في الاستفتاء الذي أُجري الأسبوع الماضي.