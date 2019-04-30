المجلس العسكري الانتقالي بالسودان: ملتزمون بالتفاوض ولا فوضى بعد اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المجلس العسكري ملتزم بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضي الشعب السوداني بالدرجة الأولى.

وأكد دقلو، المعروف باسم حميدتي، على شراكة المجلس مع قوى الحرية والتغيير، والرغبة في الوصول إلى لحل عاجل يرضي جميع الأطراف.

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وتابع حميدتي، خلال مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي أقيم صباح الثلاثاء في وزارة الدفاع بالخرطوم، إنه لن يكون هناك أي مساس بالاعتصام، كما أنه لن يكون مسموحا أن يقوم أي مواطن بأخذ حقه بيده، فالجميع سيحصلون على حقوقهم بالقانون.

وقال حميدتي إن الفريق عبدالفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين.

وأكد حميدتي خلال المؤتمر الصحفي أن ليس للمجلس العسكري الانتقالي أي مصلحة في فض الاعتصام، فالمجلس جزء من الثورة، وليس جزءا من النظام السابق.